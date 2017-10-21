NBA》拿越多分捐越多 湯普森捐款助加州大火（影音）

During our next 3 home games, I'm pledging $1000 per point to North Bay fire relief. Join me by pledging any amount: https://t.co/IRUXEdItDM pic.twitter.com/oTAbssc1I5 — klay thompson （@KlayThompson） 2017年10月20日

〔體育中心／綜合報導〕美國加州北部於當地時間8日發生森林大火，造成嚴重傷亡，金州勇士「湯神」湯普森（Klay Thompson）在社群網路宣布將在近三場比賽中，每得一分就捐1000美元（約3萬台幣）作為火災救援基金。

湯普森用行動回饋家鄉。（美聯社）

北加州上週發生的森林大火，火勢延燒數日，目前已造成40死、百餘人受傷，雖然湯普森是勇士隊球員，但他的家鄉就是來自加州。今天面對鵜鶘隊的比賽，是他發布這項消息後的弟一場，他攻下了31分，也意味著捐款金額來到了3萬1千美元（約90萬台幣），還剩下兩場，上賽季他場均22.3分，如接下來能正常發揮，將累積超過7萬美元的捐款，球星的捐款除了能夠直接挹注重建基金外，也能夠有著拋磚引玉的效果，有球迷在湯普森推特上發文表示，他每得一分也將捐出0.5美元。

Thank you! Any amount helps! https://t.co/d1TvLMb7I6 — klay thompson （@KlayThompson） 2017年10月20日

快艇隊中鋒小喬丹（DeAndre Jordan），家鄉休士頓今年也遭颶風肆虐，他也在開季前宣告，本季他每摘下一個籃板球，就將捐出100美元（約3000台幣），小喬丹上賽季場均13.8個籃板。

小喬登本季每抓一籃板將捐100美元。（今日美國）