中職》季後挑戰賽台中開打 林佳龍為中信兄弟加油

職棒挑戰賽第三戰開賽前，林佳龍（右）先到兄弟球員休息室為球員加油。（台中市政府提供）

〔記者黃鐘山／台中報導〕職棒季後挑戰賽由中信兄弟隊對上統一獅隊，今天在台中洲際棒球場進行第3戰。由於兄弟是台中主場球隊，中信球團邀請市長林佳龍看球，並為球員加油打氣。林市長勉勵大家堅持到底、全力以赴，他以兄弟隊為榮。

今年挑戰賽勝出的球隊，將與LAMIGO桃猿隊爭奪職棒總冠軍，由於挑戰賽前2場打成平手，戰況緊張。兄弟今日回到台中洲際主場進行第3戰，球團為鼓勵球員士氣，特別邀請林佳龍看球，並在開賽前先到兄弟球員休息室與每位球員握手問候，為球員加油。

「兄弟象Go Go Go，加油！加油！加油！」林佳龍說，他今天以「家人」的心情來看球，面對第3戰，他與所有的兄弟球迷一樣心情緊張，但也絕對有信心，只要團結一致，發揮實力，兄弟隊一定可在挑戰賽勝出。

林佳龍表示，中信兄弟今年的口號「Brothers we trust」，「family we trust，象一家人」，很高興球團以台中為家，台中與球員就像家人一樣，1年多來，球團投入大量人力經費改善洲際棒球場軟硬體設施，並陸續舉行免費招待球迷進場看球、路跑、閱讀等公益活動，用心與球迷交流，也凝聚台中人的心。

「球隊歷史光榮感，需要不斷傳承下去！」林市長勉勵大家秉持運動家精神，全力以赴。雖然每個人都不喜歡輸的感覺，不是想怎麼贏，要想不能輸，球是圓的，堅持到底，台中以兄弟隊為榮。

對於中信集團用心經營台中主場，林市長也表示感謝。未來洲際棒球場旁將設置棒球練習場，對棒球運動將有更多幫助。此外，市府目前正邀請美國職棒球隊來台中冬訓，目前正洽談邀請中。