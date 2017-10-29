LOL世界賽》韓國SSG擊敗中國WE 連三年冠軍戰上演「韓國內戰」

韓國三星Samsung Galaxy成功以三比一擊敗中國WE，連兩年闖入冠軍戰。（取自LOL Esports flickr）

〔記者陳耀宗／綜合報導〕《英雄聯盟》S7世界賽29日來到第二組四強賽事，由韓國三星SSG對上中國WE，前三局SSG靠著B/P戰術成功打出2比1聽牌，第四局再度拿出第二局完爆WE的「吶兒」分推角，也讓WE本局只能嘗試打架套路應戰，最終仍舊無法應付吶兒，讓SSG在31分鐘拿下勝利，以3比1打敗對手，挺進總冠軍戰，挑戰三屆冠軍SK Telecom T1，連兩年同樣組合在冠軍戰上演「韓國內戰」。

第四局SSG先選，選擇吶兒（CuVee）、李星（Ambition）、加里歐（Crown）、法洛士（Ruler）與銳空（CoreJJ）；WE則是凱能（957）、嘉文四世（Condi）、塔莉雅（xiye）、寇格魔（Mystic）與塔里克（Ben）。（取自Twitch）

開局SSG延續連勝氣勢，3分鐘就策劃三人中路GANK收下塔莉雅（xiye），再於6分鐘想於上路三夾一殺凱能（957），卻被WE中野成功反蹲收下三顆人頭，WE乘勝追擊，接連擊殺李星（Ambition）及吶兒（CuVee），看似逐漸扳回劣勢。

但SSG也在13分鐘於下路打出0換3，再度取得首塔經濟及預示者，並靠著流暢轉線不斷掠奪地圖物件，率先入手三外塔，又靠著吶兒邊線分推搞炸對手，儘管WE曾經想在對方野區靠著凱能繞後進場包抄，卻被李星大腳踢開未果。

靠著視野優勢，SSG在24分鐘順利吃下巴龍並化解「巴龍之子」Condi想偷巴龍意圖，隨即靠著這波BUFF打進對方高地連拿兩座兵營，被逼入絕境的WE終於在31分鐘打算展開反擊，隊友跟著嘉文四世的大絕進場開戰，但傷害不夠，反讓SSG抓到機會收下四顆人頭，順利推倒對方主堡，WE只能在溫泉區看著SSG贏下第三勝。

SSG挺進最終冠軍戰，全球總決賽連兩年冠軍戰上演同樣戲碼，由Samsung Galaxy對上SK Telecom T1，去年SSG克服二連敗劣勢，連趕兩局逼平戰局，但第五局還是敗給SKT，讓其拿下第三座世界大賽冠軍；與其說SKT是「BO5王者」，更精確應該說「第五局不敗」，今年SSG是否能成功復仇，將待11月4日總冠軍戰見分曉。