NBA》溜馬5人得分上雙 國王苦吞5連敗

波丹諾維奇。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕溜馬今主場迎戰國王的比賽，靠著全隊5人得分上雙，其中波丹諾維奇（Bojan Bogdanovic）貢獻全隊最高17分3籃板4助攻，沙波尼斯（Domantas Sabonis）12分另外抓下生涯新高16籃板帶領下，以101：83大勝國王，賞給國王5連敗。

比賽一開始，溜馬就打出一波9：0的攻勢，反觀國王在前6分鐘僅得4分，讓首節打完溜馬以24：13領先。

第二節溜馬持續拉開領先分數，T.楊恩（Thaddeus Young）靠著3分球及在禁區補籃，幫助球隊將領先分數擴大至20分差，半場打完溜馬以55：30大幅領先。

下半場開始溜馬進攻熄火，單節僅得14分，不過國王也沒能把握追進比數時機，雙方比分差距始終維持20分差左右，也讓比賽早早進入垃圾時間。終場溜馬以101：83大勝國王，賞給國王5連敗。

溜馬全隊5人得分上雙，波丹諾維奇貢獻全隊最高17分3籃板4助攻，T.楊恩攻下15分4籃板4抄截，沙波尼斯得12分另外抓下生涯新高16籃板，歐拉迪波（Victor Oladipo）14分4籃板，替補中喬瑟夫（Cory Joseph）貢獻13分3籃板。

國王方面，福克斯（De'Aaron Fox）攻下全場最高18分4籃板5助攻，藍道夫（Zach Randolph）12分5籃板。

沙波尼斯。（美聯社）