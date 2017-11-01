NBA》太陽三槍合砍76分 D.羅素飆33分籃網仍吞3連敗

布克。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕太陽今作客籃網得比賽，靠著布克（Devin Booker）、華倫（TJ Warren）、M.詹姆斯（Mike James）三人合力攻下76分，帶領太陽以122：114擊敗籃網，籃網苦吞3連敗。

比賽一開始，雙方就展開進攻大戰太陽新秀M.詹姆斯單節拿下12分，籃網D.羅素（D'Angelo Russell）也有11分，不過太陽命中率較佳，首節打完太陽以30：24領先。

第二節太陽靠著替補陣容尤利斯（Tyler Ulis）及J.傑克森（Josh Jackson）接連得分，將比分拉開至10分差，不過籃網隨後再次靠著D.羅素得分外加助攻將比數追進至3分差，不過中場前布克連得8分，幫助太陽打完上半場以59：53領先。

下半場一開始太陽靠著M.詹姆斯及布克連續三分球，加上T.錢德勒（Tyson Chandler）多次抓下進攻籃板補籃成功，將比數拉開至18分差。不過隨後太陽嚴重熄火，讓籃網趁勢打出一波瘋狂的23：2攻勢逆轉比分，以88：87帶著1分領先進入第4節。

進入第四節，雙方形成拉鋸戰，籃網靠著卡羅（DeMarre Carroll）連得5分，將分差擴大至6分領先，不過隨後太陽華倫挺身而出，連續得分讓太陽反超比數，而籃網在比賽最後連續幾波進攻都無法命中，讓太陽拉開比數，終場太陽以122：114擊敗籃網，籃網苦吞3連敗。

太陽三槍布克攻下32分7籃板4助攻，新秀M.詹姆斯拿下生涯新高24分3籃板5助攻，另外有4次抄截，華倫繳出20分10籃板，雙十成績。

籃網方面，D.羅素拿下全場最高33分6籃板4助攻，霍林斯傑佛森（Rondae Hollis-Jefferson）也有21分7籃板2火鍋的表現，替補汀維迪Spencer Dinwidd貢獻15分4助攻2抄截。

D.羅素。（美聯社）

M.詹姆斯。（今日美國）