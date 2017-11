MLB》勵志！10年前還是清潔工 他不放棄棒球夢成奪冠功臣

蓋提斯。(法新社)

〔體育中心/綜合報導〕太空人在世界大賽第7戰擊敗道奇,勇奪隊史56年來首座總冠軍金盃,在大聯盟打滾拚10個球季的太空人31歲捕手「大白熊」蓋提斯(Evan Gattis)也拿下生涯首枚冠軍戒,他的棒球路相當曲折,10年前一度放棄棒球,四處流浪打零工維生,但最後靠著自己的努力登上大聯盟舞台,成為太空人奪冠的功臣之一。

31歲的蓋提斯高中曾入選百大優秀球員,不過因為藥物濫用和焦慮症等問題一度無法進入大學打球,放棄棒球夢的他,曾做過清潔工的工作,也在披薩店和滑雪場打過工。

蓋提斯經過長期心理治療後在2010年重拾球棒回到大學,雖然4年沒打過球,但仍繳出不俗表現,當年在第23輪被勇士隊選中。

蓋提斯效力勇士5年後,2015年轉往太空人發展,他曾在去年繳出生涯新高的32轟,而本季出賽84場,繳出79支安打,12轟,55打點,打擊率2成63。而他在季後賽共出賽13場,貢獻8安、1轟和3打點,另有9次保送,打擊率2成67。

Evan Gattis went from janitor to WS champ in a decade. Whats your dream? pic.twitter.com/U37YK4ziww