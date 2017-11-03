MLB》勵志！10年前還是清潔工 他不放棄棒球夢成奪冠功臣

蓋提斯。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕太空人在世界大賽第7戰擊敗道奇，勇奪隊史56年來首座總冠軍金盃，在大聯盟打滾拚10個球季的太空人31歲捕手「大白熊」蓋提斯（Evan Gattis）也拿下生涯首枚冠軍戒，他的棒球路相當曲折，10年前一度放棄棒球，四處流浪打零工維生，但最後靠著自己的努力登上大聯盟舞台，成為太空人奪冠的功臣之一。

31歲的蓋提斯高中曾入選百大優秀球員，不過因為藥物濫用和焦慮症等問題一度無法進入大學打球，放棄棒球夢的他，曾做過清潔工的工作，也在披薩店和滑雪場打過工。

蓋提斯經過長期心理治療後在2010年重拾球棒回到大學，雖然4年沒打過球，但仍繳出不俗表現，當年在第23輪被勇士隊選中。

蓋提斯效力勇士5年後，2015年轉往太空人發展，他曾在去年繳出生涯新高的32轟，而本季出賽84場，繳出79支安打，12轟，55打點，打擊率2成63。而他在季後賽共出賽13場，貢獻8安、1轟和3打點，另有9次保送，打擊率2成67。