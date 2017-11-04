MLB》續留兩大投打核心 印地安人展望來季續拚奪冠

印地安人續留兩大核心球員。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕印地安人今年季後賽意外止步首輪，但球團仍對核心球員給予高度肯定，今宣布執行球團選擇權續留2名球員，明星外野手布蘭特利（Michael Brantley）和投手湯姆林（Josh Tomlin）都能再留至少1年續拚冠軍戒。

上季勇闖世界大賽的印地安人，今年季後賽首輪先搶2勝後連輸三場，遭洋基逆轉淘汰意外出局，然而球團決定留下核心陣容，放眼明年繼續冠軍盃。球團棒球事務長Chris Antonetti今宣布執行球團選擇權，續留外野手布蘭特利與投手湯姆林兩位老將。

「Josh和Michael這幾年一直都是球隊不可或缺的一份子，明年有他們在讓我們相當開心，他們會繼續做出貢獻、幫助我們贏得世界大賽。」棒球事務長Chris Antonetti說，並透露目前球團尚未決定是否行使左投羅根（Boone Logan）的球團選擇權，成為自由球員的一壘手山塔納（Carlos Santana）則被看好能獲合格報價。

布蘭特利今年因傷影響出賽。（資料社，美聯社）

30歲的布蘭特利本季因踝傷僅打90場，去年也因右肩傷勢嚴重影響出賽，近2年合計僅出賽101場，上月初剛動完腳踝手術，預計得花4到5個月復建，下季年薪將為1200萬美元（約新台幣3.6億元）。大聯盟官網認為，健康的布蘭特利打擊表現亮眼仍大有可為。

今年例行賽獲10勝9敗的湯姆林，141局投球送出109次三振14次保送，三振保送比7.8，為本季大聯盟投球局數140局以上者最佳。33歲的湯姆林已為印地安人效力8年，資歷為目前全隊最長，下季年薪將為300萬美元（約新台幣9304萬元）。

湯姆林是隊上資深老鳥。（資料照，法新社）