LOL世界賽》連兩局打敗SKT 三星SSG只差一步就能奪冠

[1]韓國三星SSG目前以二比0取得聽牌。（取自LOL Esports flickr）

〔記者陳耀宗／綜合報導〕《英雄聯盟》S7世界賽冠軍戰於4日舉行，目標劍指三連霸的SK Telecom T1卻遭到去年冠軍戰同樣對手三星Samsung Galaxy連續兩局擊敗，陷入淘汰邊緣，只要再贏一把，SSG將可以成功報去年之仇，拿下冠軍金盃。

[2]首局SSG先選，選擇凱能（CuVee）、札克（Ambition）、馬爾札哈（Crown）、剎雅（Ruler）與珍娜（CoreJJ）；SKT則是吶兒（Huni）、古拉格斯（Peanut）、卡莎碧雅（Faker）、法洛士（Bang）與露露（Wolf）。（取自Twitch）

開局中路成為雙方打野重點，但札克（Ambition）視野做得好，也保護馬爾札哈（Crown）不容易被gank，三路更是都取得優勢，在「安掌門」完美視野控制下，首塔、首龍都落入SSG口袋，早早拿下三外塔，更讓SKT視野完全無法跨出河道，SSG更透過不斷調線，拉扯SKT人員調度，直到20分鐘都還未出現首殺。

23分鐘SSG想趁SKT視野盲區吃巴龍，卻被古拉格斯（Peanut）成功偷到，雙方隨即交火，靠著凱能（CuVee）進場開大，SSG收下四顆人頭出氣，並轉下吃下第三條地龍，但也因為巴龍被偷，讓節奏稍微被SKT拖慢；隨著第二條巴龍現蹤，SSG靠著三地龍優勢秒殺，憑著這波BUFF，SSG進逼高地拔掉一座兵營，SKT想要單抓凱能，卻被對方開大一電二逼退。

36分鐘SSG憑著兵力優勢拿下三兵營，再靠著札克控場收下卡莎碧雅（Faker），成功點掉兩座主堡塔後再打出0換3，37分鐘拿下勝利，SKT連一顆人頭都沒拿到。

[3]第二局SSG依然先選，選擇吶兒（CuVee）、嘉文四世（Ambition）、馬爾札哈（Crown）、剎雅（Ruler）與珍娜（CoreJJ）；SKT則是犽宿（Huni）、古拉格斯（Peanut）、雷茲（Faker）、法洛士（Bang）與露露（Wolf）。（取自Twitch）

SKT開局直接入侵對方野區，讓嘉文四世（Ambition）、吶兒（CuVee）紛紛交閃，被迫交出開局主動權，雖然古拉格斯（Peanut）不斷針對上路，但前兩波GANK都被吶兒躲掉，8分鐘SKT成功三夾一塔殺馬爾札哈（Crown），在中路打出破口後，古拉格斯成功控制下半部野區，SKT想要集結三人推掉下外塔，但被嘉文四世成功化解首波攻勢。

儘管如此，SKT還是順利拿下首條小龍，再夾殺凱能，19分鐘SKT想抓進野的嘉文四世，卻在小龍池前被其他SSG成員趕到打出0換2，接著，21分鐘SKT雖然拿下第二條小龍，但被嘉文四世完美操作加上剎雅（Ruler）羽毛回刷，SSG打出一波完美團戰、收下所有人頭，接著轉上拿下巴龍。

SSG再度靠著巴龍BUFF拿下六外塔將戰況逆轉，轉頭吃下首條火龍，接著第二條巴龍也順利收下，SKT完全被擋在河道外，只能黯然撤退，32分鐘SSG再度挺進高地先拿下兩座兵營，雙方開始在下路高地對峙，SKT想靠著古拉格斯開戰卻被化解，犽宿反被收下，讓SSG抓到機會、直攻主堡，順利在34分鐘拿下比賽，取得聽牌優勢。