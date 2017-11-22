為何反體育改革？體總員工爆料會長張朝國私用補助款

體育總會與各單項協會10月中旬於體育署舉行體育界誓師連署大會，抗議「政治踐踏體育專業」。（資料照，記者王藝菘攝）

〔體育中心／綜合報導〕體育署長林德福上任後力喊「改革一次到位」，單項體育協會改選近期卻爭議不斷，中華體總會長張朝國日前率部分協會帶頭反對號召體育團體對抗政府，種種行徑讓體育總會基層人員匿名爆料，揭露張朝國私用補助款，許多協會補助款單據核銷卻沒有發給各協會，張朝國還欲集合舊勢力盡快改選，再掌握權力4年。

今日有網友在PTT八卦板上爆料，指控體總將各協會用單據申請核撥的補助款挪為己用，核發下來後又自己先私用，而體總主席張朝國因擔心自己將被換掉，為了能夠再掌權四年，所以提前進行改選，引發許多「鄉民」在八卦板上討論。

不過先前就有體育總會基層行政人員向本報爆料，指出游泳協會理事長曾找律師給張朝國，合力向體育署開戰，不僅疏於體總業務執行，體育署補助的錢還被拿去雲林同鄉會私用。體總會內雖和體育署配合，但張朝國會長上任後，許多協會目前補助款單據核銷卻沒發給各協會，而是挪用到他個人的活動，資金挪用也沒補上，直到現在仍被各協會詢問經費核撥。

此外，12月16日體總召開會員大會和改選會長，基層人員贊成各協會改選後再行改選，但會長和舊勢力只想像奧會一般盡快改選，繼續掌權4年。長期容忍之下，基層選擇向體育署爆料，盼能重新審視業務，達到收支平衡與發展體育雙贏，爆料者還說：「雖然外界說我們體總邪惡，但對我們基層員工而言是非常不公平的。希望署長在面對這些理事長會長們與立委的同時，也能夠站在我們基層體育行政人員的角度給予我們一點鼓勵與打氣。」

中華體總會長張朝國。（資料照，記者卓佳萍攝）

（體總員工提供）

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