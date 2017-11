蔣智賢敲出澳職首轟。(取自雪梨藍襪隊官網)

〔體育中心/綜合報導〕繼昨日澳職開幕戰「大師兄」林智勝進帳首安、首打點後,今天輪到效力雪梨藍襪隊的蔣智賢敲響首轟,他在球隊首戰第4局轟出1分打點全壘打,轉戰澳職後的首安、首轟、首打點一併入帳。

今天阿德雷德鯊魚和雪梨藍襪隊交手,台灣選手張泰山、蔣智賢與張進德都先發出賽,最先擊出打點的是張進德,1局下張進德用滾地球送回隊友取得領先。

4局上,鯊魚隊第5棒的張泰山擊出內野上空飛球,被三壘手蔣智賢接殺,而蔣智賢在下個半局球隊進攻時,擔任首名打者,一棒擊出右外野全壘打,為球隊拉開成4:0領先。

Another one for the @SydneyBlueSox! This time it's Chiang Chih-hsien going deep! #ABLBiteSox https://t.co/nLtlmRKdkh