NBA》爵士喜迎盧比歐歸隊 魔術主場輸40分隊史最慘（影音）

Rodney Hood scores his season-high （31 PTS） in the @utahjazz road win! #TakeNote pic.twitter.com/y6GGwj8yNS — NBA （@NBA） 2017年11月19日

〔體育中心／綜合報導〕三連敗的爵士今喜迎兩大戰力歸隊，板凳出發的胡德（Rodney Hood）以近六成命中率砍進本季新高31分，菲佛斯（Derrick Favors）繳25分11籃板雙十表現，爵士全場不曾落後、一度領先多達46分，以125：85大比分擊潰魔術，中止近8戰僅1勝三連敗低潮。

開季傷情不斷的爵士，今於客場比賽迎接兩名傷兵回歸，因跟腱痠痛高掛免戰牌的後衛魯比歐（Ricky Rubio）此役重役先發，上場16分鐘尚在調整手感，9投3中拿到9分，外線兩次出手都沒投進，另有3助攻6籃板表現。因右膝痠痛休兵的塞佛羅夏（Thabo Sefolosha）則從板凳出發，18分鐘貢獻8分4籃板1助攻另有2抄截。

同樣替補上陣的胡德今扮演板凳狂徒，上陣26分鐘展現超高命中率，全場21投12中、包含7顆三分球狂轟本季個人單場新高31分，另有5籃板2助攻1抄截。先發菲佛斯同樣表現出色，上半場出手7次全進已拿17分，反觀魔術傳球次數過少、命中率低迷加上防守也不理想，半場結束陷入48：63落後。

易籃後爵士乘勝追擊，全場近5成的命中率持續拿分，一路壓制魔術逐漸拉開比分，最多一度領先多達46分，以客隊之姿賞給主場魔術難堪四連敗，近8戰狂輸6場落入五成勝率保衛戰，A.戈登（Aaron Gordon）攻下全隊最高18分另有9籃板，T.洛斯（Terrence Ross）貢獻次高12分，魔術此役主場大輸40分慘寫隊史紀錄。

胡德板凳出發砍本季個人新高31分。（美聯社）