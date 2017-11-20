LOL》離隊前最後一次開台？ 閃電狼Karsa直播透露暗示

Karsa是否會離開閃電狼，官方仍未正面回應。（取自LOL Esports flickr）

〔記者陳耀宗／台北報導〕本日（11月20日）是《英雄聯盟》官方所規定的選手合約到期日，從世界賽回來就吵得轟轟烈烈的閃電狼打野選手Karsa是否會轉戰海外戰隊，閃電狼雖仍未明確表示，但今日下午4點多時，Karsa在直播平台Twitch開啟直播，在標題打出「FW Karsa最後一次開台」，離隊意味濃厚。

Karsa在直播平台Twitch開啟直播，在標題打出「FW Karsa最後一次開台」。（取自Twitch）

隨著世界賽失利，閃電狼隊經理四葉10月底曾開台表示明年隊伍及教練團會有不小變動，又因ahq打野選手Mountain開台時身後隊友無意間提到牛排要帶Karsa出國，加上HKA助理教練Nelson在推特寫下：「Good Karsa, LMS will miss you」，引發外界揣測。

雖然記者曾詢問閃電狼此事，並未做出正面回應，但也提到一定會有人事調整。

儘管總總跡象都指向Karsa將離隊，仍欠缺進一步消息，但Karsa卻在今日下午開台時，直接在Twitch直播平台的標題打出「FW Karsa最後一次開台」，看起來，只剩下官方何時正面公布消息了。