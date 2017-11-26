羽球》直落二解決辛度 戴資穎香港羽超賽二連霸（影音）

〔記者粘藐云／綜合報導〕台灣球后戴資穎今在香港羽球超級賽冠軍戰中登場，尋求衛冕的她，以兩個21：18直落二解決印度女將辛度，4年內拿下3座香港羽超賽冠軍，也是生涯首度在超級系列賽衛冕成功，這次奪冠後可拿下3萬美元的冠軍獎金，預計會繼續穩坐球后寶座。

戴資穎。（資料照，BadmintonPhoto提供）

戴資穎過去與世界排名第3的辛度交手，取得7勝3敗優勢，近期收下3連勝，今兩人再度於香港羽超賽碰頭，重演去年冠軍戰戲碼，而小戴的球后魅力驚人，一出場獲得滿場球迷歡呼，比賽過程中，還不時可聽到球迷吶喊「小戴加油」。

開局戴資穎搶下2分取得領先，接著連掃4分拉開差距，但辛度非省油的燈，一路緊咬並扳成18平，隨後小戴一記殺球讓辛度無力招架跌倒在地，搶下1分後，她振臂吶喊為自己打氣，最終以21：18收下第1局。

次局戰況略顯膠著，開局戴資穎雖取得4：1領先，但隨即遭辛度扳平，兩人一路纏鬥，最終戴資穎以21：18收下該局，並局數直落二擊敗辛度。

戴資穎在去年的香港羽超賽後登上球后寶座，2017年也是她豐收的一年，包含香港羽超賽在內，今年共拿下5座超級系列賽事冠軍，此外她也包辦今年羽球亞錦賽及台北世大運羽球女單項目的金牌，預計30日公布的最新排名，小戴仍能穩坐球后寶座。