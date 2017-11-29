黑豹旗》平鎮延長賽攻4分大局擊敗穀保 連兩年奪冠

平鎮奪冠。（記者廖躍東攝）

〔體育中心／綜合報導〕黑豹旗冠軍戰，平鎮高中對上穀保家商，平鎮在10局上突破僵局制時得到4分，最後以6：3擊敗榖保，達成黑豹旗二連霸。

此戰2局上，李孟哲擊出中外野方向安打，平鎮攻下第1分，第4局江坤宇敲出安打攻下第二分；而穀保則在4局下反攻，榖保攻佔滿壘，莊耀榮擊出內野高彈跳球，游擊手發生失誤，邱智呈跑回榖保第1分，接著劉予承擊出游擊方向高彈跳球出局，但翁皓翔跑回本壘攻下第2分，雙方戰平。

前9局雙方2：2平手打進延長賽，10局上突破僵局制，平鎮無人出局攻佔滿壘，宋晟睿擊出一分打點中外野安打，戴培峰敲出飛球，穀保中外野手林子崴接球沒接到還跌倒，變成清壘打，壘上跑者全部回來得分，讓平鎮該局得到4分，奠下勝基。黑豹旗至今舉辦五屆，平鎮高中奪得三屆冠軍。

李孟哲擊出安打讓平鎮高中先馳得點。（記者廖躍東攝）

陳冠宇到場為榖保學弟加油。（記者廖躍東攝）



穀保中外野手林子崴受傷。（記者廖躍東攝）

平鎮高中戴培峰敲出深遠飛球，失誤清壘。（記者廖躍東攝）

平鎮高中戴培峰敲出深遠飛球，失誤清壘。（記者廖躍東攝）

榖保先發投手李承風。（記者廖躍東攝）

平鎮先發投手朱益生。（記者廖躍東攝）

平鎮江坤宇擊出一分打點安打。（記者廖躍東攝）

李孟哲擊出安打讓平鎮高中先馳得點。（記者廖躍東攝）

穀保劉予承敲回追平分。（記者廖躍東攝）