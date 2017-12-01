NBA》另類投籃姿勢影響命中率？ KD力挺球哥：別改！

勇士隊前鋒杜蘭特受訪時（右）力挺「球哥」波爾（左）。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕湖人榜眼「球哥」波爾（Lonzo Ball）雖是NBA史上最年輕締造大三元的球員，不過他的投籃命中率始終不停的被拿出來檢討，外界對於是否該將他另類的投籃姿勢改掉也議論紛紛；不過勇士隊明星前鋒杜蘭特（Kevin Durant）卻認為「球哥」不應該改變他的投籃姿勢。

從開賽至今「球哥」波爾的表現仍未如預期，場均雖然有9.0分7.1助攻和7.2籃板的成績，但投籃命中率僅3成15，三分球更只有2成57，跟大學時期高達5成51投籃命中率，和4成12的三分命中率相比，手感似乎還差上很大一截。

而杜蘭特賽在昨日賽前接受訪問時，就先讚賞「球哥」波爾。過去這個夏天，他曾和波爾一起訓練過幾次，而對於球哥是否需要更改投籃姿勢，杜蘭特則認為球哥不應該去做任何更改。

杜蘭特舉出得分聞名的NBA搖擺人馬丁（Kevin Martin）為例子。「馬丁投籃時可能要比波爾還更歪，投籃姿勢或動作另類都好，只要能打出高效率的比賽，就都無所謂。」杜蘭特說，「我認為現在這樣的低命中率和他的投籃姿勢並沒有關係，而是他在投籃時出手應該要更有自信，而這是要靠重複不斷的訓練。」

而杜蘭特也認為，考慮到波爾年紀還那麼輕，人們似乎太早就下定論。

「他才19歲！任何一名19歲的職業球員都得經歷這些事，現在只是因為他身在洛杉磯，有無數雙眼睛緊盯著，我認為就學習和適應忙碌的賽程來看，他已經打出應該要有的表現了。」杜蘭特說道。

而昨日對上勇士一役，球哥可說是拚勁十足，連在爭球時眼角上方被撞流血，回到更衣室簡單包紮後，又馬上重回場上，最終繳出15分、10助攻、2籃板，此役也成為他第四場單場得分與助攻同時都有「雙十」的比賽。

波爾昨役在爭搶球時，眉角不慎流血受傷。（USA TODAY Sports）