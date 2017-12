世界盃》韓版勒夫？ 南韓主帥造型引發熱議

南韓隊總教練申台龍。(資料照,法新社)

〔體育中心/綜合報導〕2018俄羅斯世界盃抽籤結果出爐,F組的南韓隊得挑戰上屆冠軍德國隊,兩隊懸殊的實力,讓南韓媒體對抽籤結果感到十分悲觀,不過南韓主帥申台龍的外形倒是引起了德國媒體的注意。

德國體育雜誌《體育圖片報》找到一張申台龍在2012年的照片,48歲的他在照片中無論是髮型、穿衣,甚至連佩戴的手飾、手錶,都與57歲的德國主帥勒夫(Joachim Low)如出一轍,簡直就是「南韓版勒夫」。

《體育圖片報》也在報導中指出,在2018俄羅斯世界盃,德國隊的球員們可要特別小心,因為他們可能會搞錯總教練在場邊的指示,當一個穿著時髦男人在場邊比出戰術手勢時,搞不好不一定是德國隊正牌總教練勒夫。

德國隊總教練勒夫。(資料照,路透社)

對於自己被稱為「南韓版勒夫」,申台龍之前受訪時則表示,他覺得勒夫的造型很棒,不過他也特別強調自己絕對不是在模仿勒夫。

「他(勒夫)對流行時尚很感興趣,這點跟我一樣,我想我們只是碰巧剛好在穿衣風格找到共同點而已。」申台龍說。

Just had it pointed out to me. What a moment for Shin Tae-Yong. To face his idol. #WorldCupDraw pic.twitter.com/d83cxfElbL