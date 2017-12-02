世界盃》韓版勒夫？ 南韓主帥造型引發熱議

南韓隊總教練申台龍。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕2018俄羅斯世界盃抽籤結果出爐，Ｆ組的南韓隊得挑戰上屆冠軍德國隊，兩隊懸殊的實力，讓南韓媒體對抽籤結果感到十分悲觀，不過南韓主帥申台龍的外形倒是引起了德國媒體的注意。

德國體育雜誌《體育圖片報》找到一張申台龍在2012年的照片，48歲的他在照片中無論是髮型、穿衣，甚至連佩戴的手飾、手錶，都與57歲的德國主帥勒夫（Joachim Low）如出一轍，簡直就是「南韓版勒夫」。

《體育圖片報》也在報導中指出，在2018俄羅斯世界盃，德國隊的球員們可要特別小心，因為他們可能會搞錯總教練在場邊的指示，當一個穿著時髦男人在場邊比出戰術手勢時，搞不好不一定是德國隊正牌總教練勒夫。

德國隊總教練勒夫。（資料照，路透社）

對於自己被稱為「南韓版勒夫」，申台龍之前受訪時則表示，他覺得勒夫的造型很棒，不過他也特別強調自己絕對不是在模仿勒夫。

「他（勒夫）對流行時尚很感興趣，這點跟我一樣，我想我們只是碰巧剛好在穿衣風格找到共同點而已。」申台龍說。