足球》有何深仇大恨？ 梅西雕像一年內兩度遭破壞

阿根廷足球名將梅西。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕究竟有什麼樣的深仇大恨？阿根廷明星球員梅西（Lionel Messi）的雕像，短短一年內就遭到兩次破壞。矗立於阿根廷首都布宜諾斯艾利斯的梅西雕像日前被發現遭到破壞，不但被雙腿砍斷，整座雕像還被推倒在地。

Vuelven a romper la estatua de Messi en Buenos Aireshttps://t.co/07yTqS9uf9 pic.twitter.com/9e8ocBc1Oh — Mundo Deportivo （@mundodeportivo） 2017年12月3日

而這已經不是梅西的雕像第一次遭到破壞了，早在今年1月，這座雕像就曾遭到人為的蓄意破壞，被攔腰斬斷，只剩下腿部和腳邊的足球。這座梅西雕像是2016年夏天被設立的，而在一年內就兩度遭到蓄意破壞。

去年夏天，阿根廷在美洲盃決賽吞敗，梅西宣布退出國家隊，同一時間阿根廷便在布宜諾斯艾利斯的廣場上，樹立起一座梅西的雕像，這被認為是阿根廷挽留梅西的方式。

而在梅西雕像所在的地方，其實還有很多其他阿根廷運動員的雕像，為何僅有梅西的雕像遭到破壞，目前阿根廷警方還未公佈更多相關細節。