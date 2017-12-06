雷霆主場戰爵士 今日賽事預告與轉播

安東尼。（美聯社）

各位讀者早安，自由體育替您獻上精采賽事與轉播。

雷霆上役以3分差險勝馬刺，「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）更連2場得分未達雙位數，今早對戰爵士會有什麼表現；巫師背靠背迎戰拓荒者，2隊上次交手為上月26日，當時拓荒者也是3分險勝，巫師能否在此役扳回一城，千萬不要錯過囉！

爆米花聯盟賽事持續進行，中午由台北興富發對上台灣電力，傍晚則由新北市對上台中運動家，2場比賽皆有電視轉播。

冬季聯盟部分也有2場賽事，中午由日職東軍對上日本社會人，晚間則由中職聯隊迎戰日職西軍，地點都在洲際棒球場，喜愛棒球的朋友，記得鎖定電視轉播！

NBA例行賽

08：30 爵士vs.雷霆 愛爾達體育

11：00 巫師vs.拓荒者 緯來體育

爆米花聯盟

13：00 台北興富發vs.台灣電力

17：00 新北市vs.台中運動家

轉播單位：愛爾達體育

地點：天母棒球場

冬季聯盟

12：00 日職東軍vs.日本社會人

18：00 中職聯隊vs.日職西軍

轉播單位：Eleven Sports

地點：洲際球場

UBA大專籃球聯賽

13：00 台灣藝大vs.台中科大

14：45 國立體大vs.明道大學（SSU TV）

16：30 北市大學vs.中洲科大（SSU TV）

18：15 台灣師大vs.台灣體大（SSU TV）

地點：台灣體大