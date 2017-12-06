足球》台灣睽違59年奪冠 外媒分析成功原因

〔體育中心／綜合報導〕台灣男足昨以2：0擊敗寮國，以3戰全勝戰績，捧起暌違59年的國際賽冠軍。台灣足球的蛻變，已讓香港媒體大感驚訝。

上月FIFA公布世界排名，台灣衝上歷史新高的135名，排名超越香港，讓當地媒體大感驚訝，《香港01》上週就出現許多評論大談台灣的轉變，諸如《被從後趕上的香港足球——台灣、關島的成功之處》、《足球沙漠台灣 排名居然高過香港？》

一篇評論就寫道，香港足球雖然是笑話，但還是沒有台灣這樣好笑，因為台灣真的是個足球沙漠，報紙版面都是棒、籃球，國際足球消息都不會報，就連世界盃的版面甚至不會多過林書豪去吃飯的消息。

該文作者李聲揚更說，足球能跟台灣比冷門的應該是印度，但印度也有超級聯賽，台灣連職業賽都沒有，足球場以前也好多都拿來養蚊子，甚至是野餐的地方，如今靠著海外兵團打出好成績，值得香港參考是否要靠相同模式打出成績。

另一篇評論作者世界波則指出，台灣本來就有8個可容納1萬人的球場，為了世大運再興建6個練習場、4個全新11人足球場，場地都得到國際足協認證，可辦國際一級足球賽事；近年來更積極尋找「台灣的後裔」，有6-7位外流球員穩定入選，外加外籍教練懷特，不但讓球員擴闊眼界，亦幫助提升國家隊的實力。

世界波最後寫道，硬體、入籍、外流，日本足總和球會當年尚在發展時就深明此道，大力鼓勵球員和球會，如今台灣也展示出相當的野心。

台灣男足奪下暌違59年的國際賽冠軍。（記者林正堃攝）