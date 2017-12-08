LOL明星賽》大敗南韓！ FoFo歸功隊友：跟隊友達成完美配合

[1]FoFo在第二場大敗南韓隊後接受採訪。（取自YOUTUBE）
〔記者陳耀宗／綜合報導〕LMS賽區台灣明星隊中路FoFo在今（8）日的《英雄聯盟》全明星賽兩場對上土耳其及南韓代表隊都選擇「柔依」，給予對方極大騷擾壓力，在第二場大敗南韓隊後，他也接受Garena主持人Jessie訪問，全文如下：
Jessie：可否向大家自我介紹一下？
FoFo：大家好，我是明星賽代表隊的中路FOFO。
Jessie：你現在非常亢奮耶，心情怎麼樣？
FoFo：可能打職業以來第一次那麼開心吧！
Jessie：可以幫我講一下現在那麼興奮的原因嗎？
FoFo：就是跟隊友達成完美配合的感覺。
Jessie：我們剛剛去休息室想要取材，想說你們會一起看LPL對上NA的比賽，結果你們非常認真在團練，是相當看重這場比賽？
FoFo：就是因為觀眾都選我們了，不想讓大家失望，就是盡我們所能努力。
Jessie：想問LMS是哪些地方做得特別好，讓LCK前28分鐘一顆人頭都沒有拿到？
FoFo：應該是我們五個人溝通沒有什麼失誤，然後我跟Karsa中野配合得很好。
Jessie：Karsa送出第一顆人，是不是該請你們吃消夜了？
FoFo：沒關係啊，他真的很強，對。
Jessie：這是你第一次參加明星賽，會不會緊張？
FoFo：說不會緊張是騙人的，就是深呼吸叫自己不要太緊張，隊友會告訴我要怎麼贏。
Jessie：有同隊老將BeBe在隊伍應該安心非常多？
FoFo：我跟他默契一直都很好，所以有他在真的滿安心的，他的AD真的很穩定。
Jessie：似乎有耳聞等等跟比爾森的單挑都要選出柔依？
FoFo：我不知道，我以為那段英文的意思是他要選柔依耶。
Jessie：你在NA那一場看到他拿出這支角色，有多少信心可以打贏他？
FoFo：不知道耶，單挑憑當下的狀況，55開，就是盡力，雖然我現在沒甚麼力了，打完LCK我整個人都沒力了。