LOL明星賽》大敗南韓！ FoFo歸功隊友：跟隊友達成完美配合

[1]FoFo在第二場大敗南韓隊後接受採訪。（取自YOUTUBE）

〔記者陳耀宗／綜合報導〕LMS賽區台灣明星隊中路FoFo在今（8）日的《英雄聯盟》全明星賽兩場對上土耳其及南韓代表隊都選擇「柔依」，給予對方極大騷擾壓力，在第二場大敗南韓隊後，他也接受Garena主持人Jessie訪問，全文如下：

Jessie：可否向大家自我介紹一下？

FoFo：大家好，我是明星賽代表隊的中路FOFO。

Jessie：你現在非常亢奮耶，心情怎麼樣？

FoFo：可能打職業以來第一次那麼開心吧！

Jessie：可以幫我講一下現在那麼興奮的原因嗎？

FoFo：就是跟隊友達成完美配合的感覺。

Jessie：我們剛剛去休息室想要取材，想說你們會一起看LPL對上NA的比賽，結果你們非常認真在團練，是相當看重這場比賽？

FoFo：就是因為觀眾都選我們了，不想讓大家失望，就是盡我們所能努力。

Jessie：想問LMS是哪些地方做得特別好，讓LCK前28分鐘一顆人頭都沒有拿到？

FoFo：應該是我們五個人溝通沒有什麼失誤，然後我跟Karsa中野配合得很好。

Jessie：Karsa送出第一顆人，是不是該請你們吃消夜了？

FoFo：沒關係啊，他真的很強，對。

Jessie：這是你第一次參加明星賽，會不會緊張？

FoFo：說不會緊張是騙人的，就是深呼吸叫自己不要太緊張，隊友會告訴我要怎麼贏。

Jessie：有同隊老將BeBe在隊伍應該安心非常多？

FoFo：我跟他默契一直都很好，所以有他在真的滿安心的，他的AD真的很穩定。

Jessie：似乎有耳聞等等跟比爾森的單挑都要選出柔依？

FoFo：我不知道，我以為那段英文的意思是他要選柔依耶。

Jessie：你在NA那一場看到他拿出這支角色，有多少信心可以打贏他？

FoFo：不知道耶，單挑憑當下的狀況，55開，就是盡力，雖然我現在沒甚麼力了，打完LCK我整個人都沒力了。