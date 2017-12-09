LOL明星賽》台灣明星隊再剋歐洲隊 完美零敗分組第一晉級

台灣明星隊以三連勝，篤定以A組第一晉級（取自YOUTUBE）

〔記者陳耀宗／綜合報導〕《英雄聯盟》全明星賽進入第二日（9日）賽程，首日連奪兩勝的LMS台灣明星隊今日出戰一勝一敗的歐洲明星隊，在對方想要打後期戰的情況下，比賽節奏相對緩慢、也沒太多的會戰發生，但台灣明星隊仍掌握風向，地圖物件多為台灣隊所有，仍在33分鐘直搗對方主堡，取得勝利，篤定以三連勝晉級下一輪賽事，對手將可能會是北美或東南亞賽區。

本場歐洲明星隊選擇卡蜜兒（sOAZ）、李星（Jankos）、寇格魔（PowerOfEvil）、剎雅（Rekkles）與貪啃奇（IgNar）；LMS台灣明星隊則是吶兒（Ziv）、史瓦妮（Karsa）、阿祈爾（FoFo）、崔絲塔娜（BeBe）與卡瑪（SwordArT）。

雙方選角。（取自YOUTUBE）

開局歐洲明星隊選擇寇格魔走中路，十分特別，但並非收到太大驚奇成效，而Ziv操作的吶兒前期不斷被對方打野李星（Jankos）關照，直到8分鐘靠著史瓦妮GANK收下卡蜜兒（sOAZ）人頭，取得首殺，才打出破口。

隨即台灣明星隊採取上下路換線取得首塔經濟，接著又在野區抓到李星給予擊殺，並拿下首條小龍與預示者，但整體而言比賽節奏十分緩慢。

21分鐘，台灣明星隊選擇將預示者放在中路、直取外塔，再吃下第二條小龍，歐洲完全無法阻擋；25分鐘，剛拿出黑切加冰槌的吶兒更是在下野單殺卡蜜兒成功，隨後台灣隊直接將巴龍收下，帶著強化小兵推倒直搗中路兵營，並集結中路收下兩顆人頭。

拿出黑切加冰槌的吶兒在下野單殺卡蜜兒成功。（取自YOUTUBE）

29分鐘，拿下第三條小龍後，崔絲塔娜又在上路單殺卡蜜兒，也讓對方數據來到0/5/1，看起來十分「戳」，接著台灣明星隊大軍壓境歐洲高地再拿一座兵營，32分鐘雙方在中路交戰，李星及貪啃奇（IgNar）瞬間被融化，台灣隊這波打出0換4團戰，順利在33分鐘拿下勝利。

本場勝利拿下後，台灣明星隊以三連勝，篤定以A組第一晉級，根據規則，次輪將對上B組第二，根據目前戰況，將可能是剛剛擊敗北美的東南亞賽區或是北美賽區。

發育良好的砲娘也在上路單殺卡蜜兒。（取自YOUTUBE）