中職》球場如人生 林哲瑄、羅嘉仁勉勵小朋友「永不放棄」

富邦慈善基金會首屆「悍動FIRE UP公益棒球營」開跑 用愛點燃小朋友的棒球魂。（球團提供）

〔體育中心／綜合報導〕為鼓勵小朋友發展多元運動習慣，富邦慈善基金會今（9）於台北大學三峽校區舉行舉辦首屆公益棒球營「2017悍動FIRE UP公益棒球營」，找來陣中四位球星林哲瑄、羅嘉仁、高孝儀、陳品捷擔任神秘嘉賓，與小球員進行互動遊戲並分享棒球路上的心路歷程，鼓勵小球員持續努力為夢想奮力一搏。

下午的「悍動FIRE UP爭霸戰」，高孝儀、陳品捷擔任指定打者並與小球員近距離互動，更在全壘打大賽中與小球員一對一單挑，趣味性十足。高孝儀表示：「看見小球迷臉上天真無邪的笑容，很令人開心，在座的小朋友要記住這個打球的初衷，為自己的夢想持續努力。」

陳品捷也說：「每場球賽都是展現自己的良好機會，比賽難免會緊張，但只要隨時準備好，鼓起勇氣、相信自己，相信大家會有很棒的表現。

陳品捷與小球員近距離同樂。（球團提供）

有旅外經驗的林哲瑄、羅嘉仁則在結訓典禮擔任頒獎嘉賓，為小球員打氣鼓勵，以永不放棄的精神勉勵小學員。林哲瑄說：「球場跟人生一樣，難免有高低起伏，我也常鼓勵我們家妹妹，不管外在環境如何，堅持自己的選擇，在逆境中更要保持拼勁，永不放棄的精神就是最好的運動家精神。」

羅嘉仁則表示：「職業選手的訓練過程非常辛苦，但想到能站在場上與對手對決就讓我相當激動，也是我持續堅持的動力來源。一路走來，棒球一直伴隨著我成長，希望在座的小朋友們持續努力，為夢想奮力一搏！」

林哲瑄、羅嘉仁擔任「悍動FIRE UP公益棒球營」頒獎嘉賓。（球團提供）

每位參與活動的學員們除了有專屬的球衣、球帽外，富邦慈善基金會為每位小球員拍攝專屬的個人照，並設計成個人球員卡，在比賽期間更邀請到富邦悍將吉祥物Frankie在旁幫小朋友應援，貼心服務讓參與的小學員也能享受大明星般體驗。

富邦慈善基金會鄭本源顧問表示：「富邦慈善基金會長期關懷弱勢，整合各界愛心，扮演公益平台角色，將資源傳送到各個需要的角落。本次特別邀請富邦悍將棒球隊的球星與這群喜愛棒球的小朋友們進行公益棒球營活動，希望透過球星的加持，在小朋友心中種下希望種子，點燃心中棒球魂。」