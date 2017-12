太噁！拳擊手浴血戰到最後一刻 耳朵在觀眾面前被扯斷（影音）

〔體育中心/綜合報導〕許多拳擊粉絲熱愛拳拳到肉的熱血比賽,但在昨天的HBO世界冠軍拳擊賽中卻發生一起意外,羽量級選手Stephen Smith被對手打到耳朵斷裂噴血,過程全被觀眾目睹,畫面十分怵目驚心。

昨天比賽中Stephen Smith在第9輪被對手打斷耳朵,隨即大量濺血,裁判也喊出暫停讓他接受治療,最後比賽也因傷停提前結束。

知名拳擊手Andre Ward在轉播比賽時也嚇一跳,他說:「我從來沒看過有一場比賽是選手的耳朵被扯下來。」

Andre Ward自2004年展開職業拳擊手生涯,到今年才宣佈退役,生涯共累積32勝,其中16場是以K.O勝,更拿過2004年奧運拳擊賽金牌。

"I don't think I've ever seen anything like that in a boxing match...in an ear that was not bitten." - @AndreWard on Smith's gruesome ear injury that stopped #VargasSmith #SalidoRoman pic.twitter.com/SGVntIDta0