世俱盃》C.羅好威！皇馬挑戰冠軍衛冕成就達成（影音）

〔體育中心／綜合報導〕2017世界俱樂部盃決賽今天由歐洲冠軍皇家馬德對決南美洲區冠軍格雷米奧，上半場兩隊戰況膠著，最終皇馬靠著明星前鋒C.羅納度（Cristiano Ronaldo）在下半場自由球射門破網，以1比0險勝，不但是最近4年第3度稱霸，也成為世俱盃首支衛冕冠軍。

C.羅開心親吻冠軍獎盃。（路透社）

本役上半場戰況就十分激烈，開賽才兩分鍾C.羅就慘遭毒腳，被格雷米奧後衛格雷米奧（Pedro Geromel）從背後踢倒，雖然C.羅當場脫下球襪出示3條血痕，但裁判卻沒有追加任何處罰，皇馬雖然多次進攻射門，球卻始終與球門擦肩而過，兩隊0：0在上半場節數時戰成平手。

C.羅慘遭毒腳，他拉開球襪出示3條血痕，但裁判不為所動未追加任何處罰。（法新社）

而皇馬終於在下半場第53分鐘時打破兩隊僵局，C.羅過人時被先被踢倒，讓他獲得禁區外圍左側30碼自由球的機會，而這位葡萄牙足球金童果然不負眾望，起腳射門，球先穿過防守人牆，在閃過對方門將，從左下破網得分，終場皇馬就以1：0帶走勝利，連兩年奪下世俱盃冠軍。

C.羅30碼自由球準確破網得分。（美聯社）

C.羅射門得分後，開心擁抱隊友。（路透社）

C.羅無愧為當今足壇天王，甫於象徵年度最高榮譽之一的2017金球獎連莊，生涯第5度獲獎也追平阿根廷宿敵梅西，雙雄並列史上之最。西甲賽事對抗塞維利亞前，C羅就在7萬名球迷面前秀出5座金球奬，王者霸氣展露無遺。而今年皇馬也在C.羅帶領之下，一舉踢下西甲聯賽、歐冠聯賽、歐洲超級盃、西班牙超級盃和世俱盃冠軍，達到隊史第1次「5冠王」成就。

皇馬1：0氣走南美洲冠軍，笑納世俱盃2連霸。（法新社）