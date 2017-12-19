羽球》遭遇球鞋門事件、球衣不合身 戴資穎要為選手發聲

〔體育中心／綜合報導〕「世界球后」戴資穎今天宣布參選中華羽球協會的選手理事一職，過去戴資穎在爭冠過程遇上諸多委屈事，像是「球鞋門」事件、球衣不符，都引起軒然大波。

「球鞋門」事件：未穿羽協贊助球鞋 戴資穎差點遭懲處



戴資穎因為大、小腳關係，有習慣穿著的球鞋，當時的2016年巴西里約奧運的「球鞋門」事件，她穿著非羽球協會贊助商優乃克公司（YONEX）球鞋出賽，當時羽球協會可能會對她做出懲處，由於不堪輿論壓力，最後羽協向社會大眾鞠躬道歉，並取消贊助商合約內容的球鞋、球拍要求，戴資穎也不用遭到懲罰。

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戴資穎。（資料照，記者林正堃攝）

亞洲羽球錦標賽奪冠 戴資穎卻不開心

而戴資穎在今年4月底的亞洲羽球錦標賽中，擊敗日本好手山口茜，為台灣摘下55年來首面亞錦賽金牌。但戴資穎奪冠後卻相當不開心，她當時透過臉書發文指羽球協會提供的比賽服太大，影響臨場發揮，而且是比賽出發前才拿到。

她強調，球衣尺寸並非她個案，很多選手也遭遇相同問題，她願意跳出來反應，「我只求能給我一套不用讓我顧慮太多的服裝，且適合所有的選手的，不單單是只有我個人而已。」

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戴資穎亞錦賽冠軍。（資料照，法新社）