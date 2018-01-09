臺中市台灣人壽成棒隊首次測試會 預計20人入隊

〔記者林宥辰／綜合報導〕臺中市台灣人壽成棒隊今在台體大棒球場舉行公開測試會，共超過80名選手報名，42位選手通過初步篩選前來參加測試，測試會結束之後，教練團將在3天內提出名單，交由行政團體聯絡後續簽約事宜，預計挑選20名選手（不含職棒退役及外籍選手），球隊首次參加的比賽將是4月登場的春季聯賽。

教練團評論投捕手的素質約在80分左右，內野及外野手則是75分左右，挑選人員名單加上備取，投手預計挑選8位、捕手3位、內野手5位、外野手6位。

在測試會開始前，皆已告知參加甄選的選手球隊薪資水平，由於城市隊都是靠市政府及相關單位贊助，因此所有費用都必須控制在預算內，經過計算，球隊薪資最低等級的練習生是3萬元，選手部份將依個人以往成績及發展潛力進行敘薪評估，最優質的選手薪資最高將是6萬5千元，詳細球員名單及個人薪水將在所有名單確定後再行公布。

棒球逐夢人余書農，測試結束後，確定先以球隊管理的職務加入團隊，並且負責日本獨立聯盟選手的相關招募事項，至於是否有機會以管理兼選手的部分為球隊效力，將會視球隊實際狀況後決定，若有機會以選手身分出賽，則會是以職棒退役選手的缺額登錄，教練團也期待下周來台測試的日籍選手表現。

職棒退役球員楊承駿（左起）、鄭達鴻、林英傑昨加入台中市台灣人壽成棒隊，由副領隊廖豊民（右二）、總教練廖剛池（右一）領軍。（資料照，記者廖耀東攝）