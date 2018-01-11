NBA》爵士6人得分上雙 末節險勝巫師終止3連敗

魯比歐（左）繳21分。（USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕爵士今天作客華盛頓，面對巫師「雙槍」沃爾（John Wall）砍下35分全場最高，畢爾（Bradley Beal）也有23分，仍以6人上雙的平均表現獲勝，終場以107：104終止三連敗。

上半場結束巫師握有4分領先，第三節爵士新秀米契爾（Donovan Mitchell）射進三分彈，加上尤多（Ekpe Udoh）三分打，帶出一波8：0攻勢，歐尼爾（Royce O'Neale）一次上籃將比數追平，隨後又攻出一波9：0反超前比數。

巫師也不是省油的燈，雖然末節一度落後10分，靠著沃爾（John Wall）、波特（Otto Porter Jr.）接連得分漸漸追上，最後3分鐘雙方僅2分差，歐布瑞（Kelly Oubre Jr.）、魯比歐（Ricky Rubio）、沃爾、英格斯（Joe Ingles）互飆三分，雙方數度互換領先。

畢爾（左）、尤多（右）。（法新社）

最後1分鐘雙方戰成2分差，沃爾在三分線上出手遭米契爾賞火鍋，不過下一波攻勢米契爾也沒能投進三分球，接下來畢爾出手也沒進，之後波特、歐布瑞接連犯規送J.強森（Joe Johnson）上罰球線又失3分，最後由爵士獲勝。

此役爵士6人得分上雙，由魯比歐21分領銜，尤多、米契爾、J.強森各拿下16分，尤多更抓下9籃板。巫師沃爾繳出35分、6籃板、11助攻亮眼成績，畢爾也有23分、5籃板、7助攻，但是只有兩位求員有較出色表現。

巫師沃爾。（法新社）