NBA》馳騁15年想退休？詹皇：不！我還有很多球鞋要賣

詹皇已馳騁NBA15年。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕騎士球星「詹皇」詹姆斯（Lebron James）本賽季至今場均有27.2分的亮眼成績，但其實這已經是他在NBA的第15年了！在被問到腦中是否浮出退休的念頭，詹姆斯搞笑回應，「什麼？退休？不！我還有很多球鞋要賣！」

「我還沒有下定論。」詹姆斯表示，唯一有可能讓他停下腳步的是他的孩子們，「我有一個13歲的兒子、唸七年級，他籃球也打得非常好，但這次的客場戰讓我錯過他4場比賽，這是當職業球員最糟的地方。我還有一個10歲的兒子和3歲的女兒，這兩個小毛頭會是決定我打多久的原因之一。」

詹姆斯本季沒有缺席過任何一場比賽，平均上場時間高達37分鐘，詹姆斯說：「我感到最自豪的地方是，我總是做好準備、為隊友做好準備，他們知道每晚都能依靠我。」

「我已經走得比想像中遠，除此之外都是身外之物。」詹姆斯解釋，「我打15年了，有大半輩子都活在聚光燈下、甚至更多，我現在33歲了，從15歲開始我就夢想能這樣，我已經超越我的夢想了，如今就像我女兒在蛋糕上瘋狂地加上裝飾一樣。」

詹姆斯15年的職業生涯待過兩支球隊，2003-10賽季效力騎士，2010-14賽季轉戰熱火，2014年再度回鍋騎士直到現在，個人生涯場均38.8分鐘，攻下27.1分7.3籃板7.1助攻的成績。

詹姆斯效力熱火時期。（資料照，路透社）

熱火時期的魏德和詹姆斯。（資料照，美聯社）