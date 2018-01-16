中職》桃猿今開訓 洪總以「勤、精」勉勵選手

Lamigo桃猿上午在屏東棒球場舉行春訓開訓。（記者黃志源攝）

〔記者林宥辰／屏東報導〕去年年度總冠軍Lamigo桃猿隊今天春訓開訓，僅少數球員2月1日報到，多數球員都出席。總教練洪一中以「天道酬勤、業道酬精」勉勵全隊，只要個人做好，團隊自然會好。

雖然去年勇奪上、下半季冠軍及年度總冠軍，但洪總並未把連霸當成口號或目標，而是以古語「天道酬勤」提醒選手，從春訓就開始儲備一整季的體能。

猿隊近幾年陣容穩定，連帶著戰績也相對穩定，洪總說，球隊裡教練團變動不大，彼此也都了解需求，「很感謝教練團的配合，彼此了解的情況下，一二軍銜接也較能馬上進入狀況。」

猿隊大年初一將赴石垣島和日職羅德隊交流，2月28日起則赴札幌巨蛋和日本火腿打熱身賽。洪總說，赴石垣島陣容可能以年輕球員為主，札幌行因較接近開季，可能安排多數主力。去年年度MVP王柏融近幾天因私事向球隊告假，洪總說，以現階段狀況，王柏融可能不會赴石垣島。

Lamigo桃猿總教練洪一中（前）。（記者黃志源攝）

Lamigo桃猿上午在屏東棒球場舉行春訓開訓。（記者黃志源攝）

Lamigo桃猿上午在屏東棒球場舉行春訓開訓。（記者黃志源攝）

Lamigo桃猿上午在屏東棒球場舉行春訓開訓。（記者黃志源攝）

Lamigo桃猿上午在屏東棒球場舉行春訓開訓。（記者黃志源攝）

Lamigo桃猿上午在屏東棒球場舉行春訓開訓。（記者黃志源攝）

Lamigo桃猿上午在屏東棒球場舉行春訓開訓。（記者黃志源攝）