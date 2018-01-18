澳網》謝淑薇重挫世界第3猛將 外國媒體都瘋了！

謝淑薇登上澳網官網首頁頭條新聞。（取自澳網）

〔體育中心／綜合報導〕世界排第88的台灣女將謝淑薇，今在澳網女單次輪竟以7：6（7：1）、6：4直落二拍下世界第3的穆古魯莎，讓全世界媒體都嚇了一大跳。

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曾當過世界球后的穆古魯莎，分別在2016年法網、2017年溫網奪過冠軍，現居世界第3的她，去年澳網殺進8強，未料今年次輪就遭謝淑薇拍下，著實讓世界媒體都嚇一跳。

澳網官方推特就在推特寫道，「哇！只能說…哇！」並寫道謝淑薇以直落二震撼穆古魯莎，二發得分率是關鍵，穆古魯莎32次僅8次得分，謝淑薇29次則有15次得分。

網球雜誌記者Nina Pantic寫道，「謝淑薇震撼穆古魯莎，是澳網至今最大冷門。」澳洲媒體《Herald Sun Sport》寫道，「GONE！另一個種子被拍落，謝淑薇直落二重挫第3的穆古魯莎。」

另一家外國網球網站「Live Tennis」更表示這是超大的冷門，「來自台灣的謝淑薇直落二解決溫網冠軍、第三的穆古魯莎！」

Wow. Just...wow.



No. 82 Su-Wei #Hsieh shocks third seed Garbine #Muguruza in a straight sets 7-6（1） 6-4 victory. Muguruza went 8/32 on second serve while Hsieh went 15/29.#AusOpen pic.twitter.com/Au9g0CRH0C — #AusOpen （@AustralianOpen） 2018年1月18日

謝淑薇。（美聯社）

賽後謝淑薇幫場邊球迷簽名。（路透）