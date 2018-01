澳網》謝淑薇重挫世界第3猛將 外國媒體都瘋了！

謝淑薇登上澳網官網首頁頭條新聞。(取自澳網)

〔體育中心/綜合報導〕世界排第88的台灣女將謝淑薇,今在澳網女單次輪竟以7:6(7:1)、6:4直落二拍下世界第3的穆古魯莎,讓全世界媒體都嚇了一大跳。

曾當過世界球后的穆古魯莎,分別在2016年法網、2017年溫網奪過冠軍,現居世界第3的她,去年澳網殺進8強,未料今年次輪就遭謝淑薇拍下,著實讓世界媒體都嚇一跳。

澳網官方推特就在推特寫道,「哇!只能說…哇!」並寫道謝淑薇以直落二震撼穆古魯莎,二發得分率是關鍵,穆古魯莎32次僅8次得分,謝淑薇29次則有15次得分。

網球雜誌記者Nina Pantic寫道,「謝淑薇震撼穆古魯莎,是澳網至今最大冷門。」澳洲媒體《Herald Sun Sport》寫道,「GONE!另一個種子被拍落,謝淑薇直落二重挫第3的穆古魯莎。」

另一家外國網球網站「Live Tennis」更表示這是超大的冷門,「來自台灣的謝淑薇直落二解決溫網冠軍、第三的穆古魯莎!」

