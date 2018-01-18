中職》林克謙離開兄弟吐心聲 「人生還是要面對」

林克謙在富邦悍將春訓基地測試。（記者黃志源攝）

〔記者羅志朋／高雄報導〕前中信兄弟投手林克謙，昨首度赴富邦悍將測試，預計農曆年前會有結果，他說，「有來就有機會，就做好自己的本分，也很感謝富邦給我機會測試。」

去年球季結束林克謙未獲兄弟續約，家中有兩個小孩要養，分別為2歲、10個月大，加上老婆是護士，這段期間林克謙必須身兼褓姆角色，又不能懈怠，必須抓緊時間做重量訓練，尋求東山再起契機。

2013年底林克謙遭義大犀牛釋出，去年底又未獲兄弟續約，他說，「只能接受啊，轉換心情，人生還是要面對，很多人也鼓勵我要正面看待人生，現在是為了家庭、為了兩個小孩在拚。」

去年底關懷盃林克謙和寰泰經紀公司接上線，希望能協助找新球隊，寰泰經紀人聯繫富邦悍將，球團同意讓他測試。過去林克謙曾效力富邦前身興農牛、義大犀牛，如今有機會「鳳還巢」，他笑說，「這裡超過一半球員我都認識。」

距離農曆年僅剩不到1個月，林克謙必須準備好進牛棚練投，讓富邦教練團觀察評估，他表示，盡量調整到過年前可以進牛棚投球，也希望有機會可以來富邦，新球季為球隊打拚。

去年林克謙出賽32場都是後援，戰績3勝2敗2次救援成功5次中繼成功、防禦率2.56、每局被上壘率1.20，帳面成績不俗，若有機會效力富邦，預期將是牛棚要角。