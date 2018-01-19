澳網》15歲黑馬不敵烏克蘭正妹 「她就像是神」

柯絲堤雅克。（歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕澳網女單第三輪，大會黑馬、15歲烏克蘭少女柯絲堤雅克（Marta Kostyuk）以兩個2：6，不敵大會第4種子烏克蘭美女絲維托麗娜（Elina Svitolina），無緣16強。柯絲堤雅克賽後則說，對手就像是神一樣，完全無法對抗。

柯絲堤雅克前場擊敗地主選手蘿格絲卡（Olivia Rogowska），晉級第三輪，這是近21年來大滿貫賽32強最年輕的球員。但這場比賽表現不佳，柯絲堤雅克全場出現9次雙發失誤，遭世界女單排名第4的絲維托麗娜橫掃出局，止步32強。

柯絲堤雅克輸球之後，落下眼淚，她自認今天可以打得更好，「我甚至連百分之十的表現都沒有。」

這場比賽也讓柯絲堤雅克收穫滿滿，柯絲堤雅克說，她從絲維托麗娜身上學到很多，「絲維托麗娜一堂一小時的課程，妳要花多少錢阿？我是免費耶！她是名偉大的選手，但我學到的是，妳可以和任何人對抗，我有機會，但我覺得她的表現難以置信，就像她是神一樣，我無法對付她，這就是問題所在。」

雖然止步澳網32強，柯絲堤雅克能獲得14萬2500澳幣（約331萬新台幣），這是她職業生涯賺得的獎金22倍之多，「我可能會存這筆錢。」

絲維托麗娜。（法新社）

柯絲堤雅克。（美聯社）

柯絲堤雅克。（路透）

絲維托麗娜。（法新社）

柯絲堤雅克（左）、絲维托麗娜（右）兩人賽後致意。（路透）