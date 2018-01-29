農保公開賽》潘政琮不敵強風頻失誤 戴伊、諾藍5洞延長勝負未果

潘政琮。（美聯社）

〔記者趙新天／綜合報導〕美巡賽農保公開賽今天在加州聖地牙哥，打了5洞延長加賽，澳洲名戴伊和瑞典的諾藍還是不分勝負，因為天色太暗，延到當地時間週一上午再戰。

這場比賽戴伊較早打完，他在最後1回合繳出70桿，總計278桿暫居領先。最後1組的諾藍和帕瑪，也都以278桿追上戴伊，3人進入延長賽決勝。

首次加賽回到第18洞，帕瑪第3桿攻果嶺偏右太多，球未如願回滾到洞口附近。戴伊和諾藍都收下博蒂，先淘汰了帕瑪。

隨後的3次加賽，戴伊都有推進就贏的機會，但他總是差一點點。第5次加賽兩人又回到第18洞，戴伊開球下沙坑，花了3桿才上果嶺。諾藍2桿攻上去，老鷹推桿距離很遠，球過洞口還剩4呎。這時天色已相當暗，戴伊先推進6呎下坡的博蒂，諾藍也順利推進洞，仍不分勝負，比賽要延到當地週一早上8時再戰。

戴伊和勝利總差臨門一腳。（法新社）

台灣好手潘政琮最後1回合開賽就抓小鳥，沒想到接著在強風中出現關鍵失誤，他在第3洞短洞連著兩次開球，都被強風吹進無法打的區域。

這洞他在梯台打了3球，還沒上果嶺，第6桿切上去，兩推進洞，花了8桿吞下罕見的「五柏忌」，接著第4洞又吞雙柏忌，兩洞重損7桿，最後他以79桿完賽，總計287桿並列35名作收。

小潘和英國好手羅斯擊拳致意。（法新社）

「老虎」伍茲最後1回合平盤72桿完賽，總計285桿並列23名。這是2015年4月名人賽之後，伍茲在美巡賽的最佳名次。

伍茲並列23名。（法新社）