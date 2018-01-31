NBA》KP轟28分、坎特「雙二十」 尼克單季全勝橫掃籃網

尼克今穿新球衣亮相，主場擊敗籃網完成單季橫掃。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕尼克今回主場迎戰籃網，「KP」波辛傑斯（Kristaps Porzingis）飆進6顆外線獲全場最高28分，中鋒坎特（Enes Kanter）斬獲20分20籃板雙二十成績單，率尼克以111：95擊敗籃網，以4戰全勝之資完成單季橫掃。

客場五連戰先吞3敗、以二連勝收尾的尼克，今回到主場與籃網進行本季最後一次交手，一哥波辛傑斯上場30分鐘手感火燙，外線8投6重轟下全場最高28分，搭配中鋒坎特20分20籃板「雙二十」外帶5助攻2阻攻表現，率尼克近乎領先全場收下勝利，本季對籃網四戰全勝完成橫掃。

傷兵滿營的籃網此役造訪大蘋果再陷苦戰，團隊外線出手36次僅投進9球、命中率2成5慘輸尼克，三分球6投僅1中的卡羅（DeMarre Carroll）獲全隊最多13分，替補上陣25分鐘的J.歐卡佛（Jahlil Okafor）拿5分13籃板，總教練亞特金森（Kenny Atkinson）賽後表示有機會增加J.歐卡佛上場時間，膝傷動刀歸隊的D.羅素（D'Angelo Russell）也可能重返賽場。

坎特繳20分20籃板雙二十成績單。（美聯社）