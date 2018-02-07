採訪排協竟被上銬帶走 體改聯成員：我的罪名竟是「體育改革」

（取自體育改革聯會官方臉書）

〔體育中心／綜合報導〕體育改革聯會成員張祐銓昨因手機錄音遭排球協會理事長王貴賢提告「妨害秘密」，遭警方上銬帶至中山分局訊問，經歷7小時移送後，張祐銓在今天凌晨一點獲釋，他也在離開警局後透過臉書粉專「Fair Game！TAIWAN！體育改革聯會」發文，表示這是他人生中的第一個案底，罪名竟是「體育改革」。

體育改革聯會下午貼文，表示張祐銓是在昨天採訪時被排協以妨害秘密罪提告，並以現行犯上手銬逮捕，此外他的手機也被警方查扣，一併送往中山分局訊問，隨後又被移送台北地檢署，由檢察官開偵查庭訊問，直到凌晨1點才結束，最後張祐銓無保獲釋，但手機仍被扣押。

張祐銓在獲釋後於臉書上發文：「辦公室裡，代繳費的、胡亂作帳的，以及主張代投票沒有違法的秘書長；體育署樓下教唆收身分證和選票的、被送性平的，甚至還有破產的理監事們在開會。然後我被銬上手銬、沒收手機，在地檢署的大牢裡反省我人生中的第一個案底，罪名：體育改革。」

體育改革聯會呼籲體育署拿出態度積極主動，將排協移送檢調，同時主動查辦，要求日前剛成立的中立選務小組，徹底清查排協所有入會資料，揪出大筆代繳費的異常情況予以剔除，並追究相關涉案人員的法律責任。

此外，體育改革聯會也針對昨天的採訪「妨礙秘密」事件，質疑北市警方對於將體改成員張祐銓上銬，並移送地檢署一事，是否有執法過當，不符合比例原則問題？

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