MLB》去年車禍受傷只拿4勝 瘋邦季後加倍狂練

瘋邦於媒體日接受訪問。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕春訓投捕報到日即將到來，巨人強投「瘋邦」邦賈納（Madison Bumgarner）透露季後訓練份量加倍，近況感覺相當不錯，對於新球季充滿期待。

瘋邦今接受大聯盟訪問，透露季後拉高訓練強度與頻率，希望能維持好身體狀況，「我總是練得很兇，但真要說有什麼不同的話，我今年練得稍微又更兇了，覺得前所未有的棒，如同以往的強壯，（新球季）準備開跑讓我很興奮。」瘋邦說。

去年開季不到一個月，瘋邦在休假日騎越野摩托車出門，結果發生意外造成左肩肩鎖關節扭傷，被迫停機三個月，最終以差強人意的4勝9敗作收，巨人苦吞近百敗慘淪聯盟爐主。記者詢問瘋邦是否因為上季受傷表現不佳、季後發憤猛練「贖罪」，瘋邦否決了這個說法。

「我也不知道是什麼原因（季後訓練加倍），就動機特別強吧，我也不知道是不是因為上季（表現不好）、（自己）受傷、球隊（戰績）還是怎樣，可能都有吧，老實說我季後也問過自己這個問題，但從沒得到答案。」瘋邦說。

搭檔捕手波西（Buster Posey）表示，瘋邦一如往常保持精壯體格，並不感到意外，「他跟我印象中一樣精壯，認識他這麼久了，所以不會覺得驚訝，我一整年都看著他，他總是想追求完美。」波西說。

有別於自由市場球員價碼越喊越高，擁有王牌頂級身手的瘋邦，今年年薪維持1200萬美元，連球隊前十名都不到，對此瘋邦平淡回應：「我簽了合約，知道自己想表現得比這個更棒，我總是想有超水準演出，就算一年有4000萬，我還是想表現得比這個更好。」瘋邦說，他在大聯盟僅投2年就獲球團主動續約。

瘋邦季後狂練備戰新球季。（資料照，美聯社）