電競》浪LIVE可望2018全年獲利 Q3將進軍海外市場

浪LIVE極力拓展遊戲市場，包括RO仙境傳說、天堂M都有相關合作活動。（取自浪LIVE臉書）

〔記者陳耀宗／台北報導〕自2017年初上線，實況直播平台浪LIVE不斷拓展用戶數，下載量累積超過200萬、每日活躍數超過20萬、日均用戶觀看時長更超過90分鐘，流量如今已是全台實況平台第一，營銷副總聞芹利1日透露，台灣市場2018年可望全年獲利，第三季開始將正式跨足海外市場，進軍日本、泰國、印尼與新馬等地區。

會看重這幾個海外市場，聞芹利分析，日本是因為遊戲產業發展成熟、每用戶平均收入（ARPU）也高，許多平台都已經開始進軍日本；泰國則是因為當地娛樂產業發展成熟。

聞芹利指出，浪LIVE著重用戶參與黏著度，平台會舉辦很多運營活動讓主播和粉絲共同經營內容、合作挑戰任務，「送名牌包反而參與度不佳」，聞芹利認為，粉絲要的是活動獎項能夠將心愛實況主增加名氣或是推展至第一線參與電視廣告錄製或是活動參與的曝光機會，這樣才有「齊心」的感覺。

聞芹利更舉例，日前浪LIVE曾舉辦活動要比實況主的抖內（贊助）排行榜，意外引發一場台灣與中國粉絲之間的戰爭，兩邊「出錢出力」不斷要把心愛的實況主「抖內數」衝高，某一晚由許多台灣粉絲支持的實況主明明排到前五名，過一晚卻被擠到30名以外，可見「粉絲經濟」的狂熱與熱衷程度。

浪LIVE自2017年1月上線後，同年6月營收破億，11月正式轉虧為盈，聞芹利也十分看好2018年台灣市場可以全年獲利。目前浪LIVE一共有1200位秀場簽約實況主，加上自然用戶，每日平均開台數約3000人，每月每用戶平均收入突破800元，更進一步檢視，付費用戶約占所有用戶一成，這些付費用戶的每月每用戶平均收入則是高達9000元以上，十分可觀。

2018年除了進展海外市場外，浪LIVE也將著重在粉絲經濟，今年1月與「金剛直播」聯營後也開始發展遊戲實況，未來將極力扶植實況主播朝向「大眾化明星」並串聯亞洲各地優質主播和創作者，為互動內容世代搭建全球化發展的基地。