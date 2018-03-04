電競》北美LOL職業選手年薪900萬 OPT戰隊經理：聯盟化是關鍵

到了今年，北美LOL職業選手年薪超過900萬新台幣。（取自LOL ESPORTS FLICKR）

〔記者陳耀宗／外電報導〕作為電競產業火車頭，職業電競賽事日漸龐大，選手薪資與經濟體系也日漸完善，曾任《英雄聯盟》歐洲戰隊UOL隊經理、現為北美戰隊OpTic Gaming總經理的Romain Bigeard日前接受媒體訪問，透露北美電競選手平均薪資已從去年15萬美金年薪（約新台幣435萬）來到今年的32.7萬美金（約948萬新台幣）。

Romain Bigeard過往在歐洲賽區曾大聲疾呼「升降賽會為贊助商帶來困擾」，而他也在《英雄聯盟》北美NA LCS賽區改制為聯盟特許制、取消升降賽的頭一年來到北美賽區從事戰隊管理階層，北美地區現今正是全球電競營收最多的市場。

這次在《liquidlegends》專訪當中，他堅信「聯盟化是北美賽區整體成長的關鍵一步」，並透露北美選手薪資已經從去年的平均15萬美金年薪來到32.7萬美金、兩倍有餘，而各戰隊對基礎建設的預算投資也大大增加，「它正在形成一個完整產業，有著長期贊助商合約與足夠的能見度曝光」。

Romain Bigeard指出，聯盟化絕對是北美賽區正確的決策，其對歐洲賽區來說，或許也是正確的決定（歐洲賽區將在2019聯盟化），「我相信Riot能夠為2019聯盟化找到十支穩定、足以提供必須財務、目標與基礎建設的歐洲買家」。

被問到未來五年《英雄聯盟》可能會有的變化，Romain Bigeard表示，或許五年後會有別的遊戲取代之，抑或是依舊坐穩第一名寶座，唯一確定的是絕對與現在有著不同面貌，但他也相信Riot會做出正確的決定與步伐。

「電競規模將會越來越大，毫無疑問，而Optic也將會持續在這個產業扮演重要角色。」Romain Bigeard如此說道。

Romain Bigeard（左）曾任歐洲戰隊UOL隊經理、現為北美戰隊OpTic Gaming總經理。（取自Romain Bigeard Twitter）

歐洲戰隊UOL談戰隊經營請點此。

台灣戰隊閃電狼談戰隊經營請點此。