LOL》盼「逆襲」重演 ahq Mountain：不管老三老四就要拚第一

目前僅是ahq第三勝，但Mountain希望本季能再次上演「逆襲」。（取自Garena esports flickr）

〔記者陳耀宗／台北報導〕昨（4）日舉行的《英雄聯盟》2018 LMS春季賽是Team Afro主場日，但近況慢慢回穩的ahq強勢踢館，成功以2-0解決對手。本季擔任隊長的ahq打野選手Mountain賽後受訪表示，贏下勝利有點卸下心中大石，之前壓力很大，好像再輸連季賽後都打不了，更信心喊話：「希望再次逆襲吧，不管老三老四，這次就是要拚第一。」

老牌戰隊ahq自2013年加入GPL東南亞超級聯賽，曾在該年奪得GPL夏季賽總冠軍，2015年台港澳賽區LMS成立後，也於該年春季賽上演「老四逆襲」，一路擊敗HKE、台北暗殺星與閃電狼，拿下春季賽冠軍，但直至今日，ahq已經多次在季後賽最後關頭被閃電狼擊落，本季戰績更是緊繃，目前三勝五敗，與其他三支隊伍同戰績並列第四。

現場主持人Jessie問到，日前隊伍敗仗連連會不會影響隊伍氣氛？Mountain回應，其實還好，儘管比完當下大家會比較低迷，但隊伍氣氛還是滿好的，過一兩天就可以嘻嘻哈哈好好練習。

中路Wako是本季加盟的選手，日前比賽使用阿祈爾多少會有「戳」（表現不佳）的感覺，又是如何鼓勵他？Mountain笑說，「好像也沒鼓勵他」，更直言每次坐在Wako旁看他玩「就覺得你這樣是不是怪怪的」。

儘管如此，Mountain還是認可Wako是個受教的選手，講什麼都會聽進去並改進，這是選手比較重要的特質，「多給他一點機會嘛，我們會找他們進來就是對他有信心」。

本場能贏下比賽，季前宣布暫時休息的資深輔助選手Albis小夜夜回歸賽場無疑是一大關鍵，談到這位老戰友，Mountain其實也會擔心小夜夜不熟悉遊戲與隊伍默契，「但打一打就知道他還是知道這個遊戲流程，我們溝通不會LAG，他都會幫我補一些資訊」。

話鋒一轉，Mountain也噹了一下本季升上一軍的輔助新人Tuna，更表示：「主要就是要讓他們好好看、好好學習，為什麼一個五個月沒打LOL的人都打得比你好，真的要檢討一下」。

除了資深選手回歸，選角戰術調整自然也是戰績改善的原因之一，Mountain說，之前陣容稍微被動，中路選阿祈爾注重上路Ziv去Carry，少了開戰角色，後來意識到這點後，會讓上路或是打野跟輔助多選開戰角，這樣阿祈爾就可以在中期開始跟對面碰撞，不用打防守。