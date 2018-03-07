NBA》龍王一肩扛起勝敗 砍25分助隊咬下老鷹

德羅森（左）。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕暴龍今天坐鎮主場面對老鷹的挑戰，儘管北國大軍先發普遍表現不佳，但「龍王」德羅森（DeMar DeRozan）卻硬是在對手嚴防下，以5成命中率砍進25分，幫助球隊以106：90力克老鷹，持續穩坐東部龍頭。

開場老鷹展現強攻，以一波11：4的攻勢打的地主隊先叫了暫停，而之後德羅森開始率隊追分，首節打完老鷹以28：27領先暴龍。第二節戰局陷入膠著，老鷹先打出一波8：0的小高潮，卻馬上又被反打一波9：0。上半場打完老鷹仍舊以1分領先對手。

第三節雙方依然持續膠著，雙方差距不大。直到決勝節暴龍開始發揮強大的壓制力，在球迷面前展現出主場優勢，靠著射手C.J.邁爾斯（C.J. Miles）和替補控衛D.萊特（Delon Wright），地主隊建立起雙位數的領先，最後老鷹無力回天，終場暴龍就以106：90擊敗對手，笑納5連勝。

暴龍德羅森25分3籃板4助攻、瓦倫丘納斯（Jonas Valanciunas）15分7籃板、CJ-邁爾斯14分7籃板；老鷹施洛德（Dennis Schroder）11分3籃板3助攻、J.柯林斯（John Collins）14分3籃3板助攻、貝茲莫（Kent Bazemore）14分5助攻。