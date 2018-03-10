HBL》高中女子第一人！陳孟欣兩分鐘內拿8分 普門明與南山爭后

普門闖進冠軍戰，朝二連霸邁進。（記者林正堃攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕106學年度HBL高中籃球聯賽男、女甲級4強，今日在台北小巨蛋點燃戰火，女子組衛冕軍普門中學碰上連兩屆季軍滬江高中，普門「雙衛」羅培儀、陳孟欣切入、投籃都犀利，合力貢獻47分，率隊以79：71擊敗滬江，明日將和南山高中爭后。

普門身高雖不如滬江高，但娘子軍展現不服輸的個性，上半場共抓30籃板，包括10顆進攻籃板，比滬江的25籃板出色，且普門在三分線上共出手13次，飆進5顆，命中率達38.5％，「雙衛」羅培儀、陳孟欣合拿18分，率隊以37：28領先滬江。

陳孟欣在最後2分鐘連切帶罰貢獻8分，助普門連2年殺入冠軍戰。（記者林正堃攝）

易籃後，滬江急起直追，一度追到剩下1分差，不過，「雙衛」羅培儀、陳孟欣又帶領下，回敬一波11：2攻勢，助隊以59：50領先進入第四節。滬江末節難試圖縮小差距，最近追至2分差，不過，陳孟欣無愧普門一姊，在最後2分鐘連切帶罰貢獻8分，助普門連2年殺入冠軍戰，續朝二連霸邁進。

羅培儀飆進4顆三分球，攻下25分，陳孟欣奪22分，陳郁婷扮演奇兵，貢獻9分，中鋒黃靖雯3分、16籃板，菜鳥陳芷英6分、16籃板，兩人有效抗衡滬江天龍陣，成為無名英雄功臣。

滬江部分，蘇嘉嫻19分、17籃板、4助攻及3抄截，許玟瑄18分、8籃板，可惜無法改寫命運，明日將和永仁高中對戰，也是她們連3年爭季軍。

羅培儀飆進4顆三分球攻下25分。（記者林正堃攝）

滬江許玟瑄。（記者林正堃攝）

滬江蘇嘉嫻。（記者林正堃攝）

普門闖進冠軍戰，朝二連霸邁進。（記者林正堃攝）