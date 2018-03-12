體操女選手控教練性侵10年 體協：天佑台灣體育界

有網友在爆料公社指控她在國中時曾遭體操教練性侵，並貼出教練的照片。（資料照，翻攝爆料公社）

〔體育中心／綜合報導〕高雄某國小梁姓體操教練被指控21年前涉嫌性侵體操女選手，受害者被帶到教練家中、體操館和汽車旅館等處多次遭到性侵，受害時間長達10年。對此，體操協會也發表聲明稿，如性侵案屬實，將撤銷該教練會員及教練、裁判資格。

體操協會發出聲明稿指出，針對體操教練被控性侵案深表痛心，因該教練係自80年由教育部體育署支薪派駐高雄市光華國小服務迄今，並由高雄市政府教育局管理，高雄市教育局已停止其教練職務，且高雄地檢署也已深入調查，即日起停止其教練及裁判認證，俟調查完畢，如性侵案屬實，當撤銷該教練會員及教練、裁判資格。

體操協會也表示，已於所舉辦的教練、裁判講習會中增加「性別平等教育」課程，聘請兩性學者專家授以兩性相關課程，以加強教練、裁判性別平等正當觀念。體操練習教練選手肢體接觸較為頻繁，且高端動作保護須賴男教練方可勝任，身為教練應有如兄、如父概念，對選手愛護、保護為教練必須之職責，體操協會將續對所有教練、裁判予以加強教育和鼓勵，此外，本會設有紀律委員會，如有發生不當情事，選手可來協會申訴，本會當儘速調查。

體操協會強調，我國才剛要邁入世界體操強國之林，希望不要因為個案影響台灣體操發展，天佑台灣體育暨體操界。