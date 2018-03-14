MLB》 天使舉行模擬賽 大谷翔平面對曲球大揮空

大谷翔平。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕天使隊今天是休兵日，球隊舉行模擬賽，「投打二刀流」大谷翔平有9次打擊機會，敲出2支安打，不過大谷卻對自家左投手史卡格（Tyler Skaggs）的曲球感到苦手，完全揮不到。

大谷翔平至今在熱身賽以打者身分出賽7場，共18打數只有2支安打，打擊率僅0.111，吞下6次三振，打擊低迷表現還遭美國媒體狠酸是「高中生打者」。

天使今在模擬賽中，由史卡格和右投卓皮安諾（Nick Tropeano）輪流投5局，大谷翔平在9次打席中，出現2次安打，獲得1次保送，吞下3次三振。其中，史卡格對大谷投了一顆曲球，大谷翔平猛力一揮完全沒碰到球，頭盔還掉了下來，另外史卡格也用變速球三振掉大谷。

天使總教練索西亞（Mike Scioscia）表示，「史卡格投了幾顆變速球，這些他（大谷）之前都沒看過速差這麼大的，所以他揮棒太早而被三振。不過，你可以看到他的揮棒漸漸變好，能把球擊得遠，他在今天下午的打擊很棒，希望透過這些打席，能給他需要的幫助。」

大谷翔平表示，面對不同類型的投手，「用一個打席一個打席的方式來確認，感覺還不錯，今年的打席較多，能對實戰有幫助。」

大谷翔平。（資料照，美聯社）