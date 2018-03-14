NBA》西蒙斯大三元無用 溜馬輾過七六人

〔體育中心／綜合報導〕溜馬今天客場挑戰七六人。雖然費城超新星西蒙斯（Ben Simmons）繳出單季第7次大三元，但溜馬主力中鋒M.透納（Myles Turner）在關鍵時刻展現宰制力，幫助球隊以101：98險勝七六人，拿下3連勝。

比賽一開始雙方你來我往，直到中段地主隊命中率開始下滑，溜馬抓緊時機暴打一波12：0的攻勢，首節打完溜馬以33：23領先對手10分。次節七六人重拾進攻感覺，將分差不斷縮小；而溜馬則靠著M.透納依然維持著領先，上半場結束溜馬以57：53略佔優勢。

下半場七六人靠著前鋒薩里奇（Dario Saric）的三分彈，將比分順利扳平，但隨後又陷入得分低潮，遭對手拉出一波9：0的高潮，分差再度被拉開，這時費城「推特王」恩比德（Joel Embiid）展現強大個人能力，連拿6分將讓球隊在進入決勝節時，把分差再度追近至4分。末節兩隊陷入僵持，而七六人在最後依然些微落後，因此決定採取犯規戰術，溜馬M.透納穩穩罰進2球，把領先擴大至5分，隨後幾波進攻七六人無法順利得手，最終就以3分差惜敗給溜馬。

溜馬M.透納25分6籃板、T.楊恩（Thaddeus Young）19分10籃板2助攻、喬瑟夫（Cory Joseph）14分5籃板5助攻3抄截；七六人恩比德29分12籃板4助攻2火鍋、薩里奇18分3籃板3助攻、西蒙斯10分13籃板10助攻。

M.透納。（資料照，法新社）