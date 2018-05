包提斯塔失誤後敲出勇士生涯首轟。(法新社)

〔體育中心/綜合報導〕「包大爺」包提斯塔(Jose Bautista)今天擔任亞特蘭大勇士的先發三壘手,卻在第5局時發生本季第一次失誤,不過他下個半局就敲出加入勇士後的首轟贖罪,大聯盟官網更用包提斯塔的「贖罪首轟」來形容他的表現。

包提斯塔5月4日才升上大聯盟,頂替勇士匱乏的三壘戰力,可他賽前總計21支3,打擊率僅1成43,一轟難求。

守備上包提斯塔賽前32局,10次守備機會未發生失誤,但這項紀錄在今天第5局破功,他在接球時沒拿穩,導致球隊掉分,不過下一局他馬上開轟「道歉」,幫助勇士以5:5追平馬林魚。

最終勇士就靠包提斯塔的關鍵全壘打一舉扭轉氣勢,在8、9局進行強功,以10:5逆轉勝。

Here it is. Jose Bautista just hit his first home run of the season. pic.twitter.com/FgusIKt1G9