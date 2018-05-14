網球》德國小鮮肉強壓「蠻牛殺手」 馬德里名人賽首度封王

小茲維瑞夫馬德里網賽奪冠。（歐新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕法網紅土大滿貫暖身指標的馬德里網賽，德國第2種子小茲維瑞夫（Alexander Zverev）火力全開，6：4、6：4擊退「蠻牛殺手」提姆（Dominic Thiem），年僅21歲的小茲首度在此封王，生涯第3座ATP1000分等級的名人大賽單打冠軍到手。

目前壟斷世界男單前2席的不老雙雄，瑞士傳奇費德爾（Roger Federer）、西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal），分別已是36歲和31歲，年紀輕輕的小茲近年來異軍突起，如今排名已緊追兩大賢拜之後，儼然是男子網壇最具競爭力的接班人選之一，這位去年已拿下羅馬、羅傑斯金盃的日耳曼小鮮肉，如今又添馬德里冠軍認證，鋒芒畢露就如同賽前他所說：「對我的未來，這絕對是極為重要的決戰。」加上先前慕尼黑掄元，小茲現已拚出9連勝，本月底法網行情跟著水漲船高。

其實24歲的提姆氣勢正旺，挾著8強爆冷擊破「蠻牛」本季紅土「不敗金身」的餘威，乘勝追擊率先晉級男單決賽，不過奧地利第5種子壓軸舞台遭遇更年輕的小茲，戰況卻又意外一面倒，連2盤都先遭破發而苦苦追趕，只撐1小時19分鐘直落2吞敗，悲情提姆迄今仍無緣名人賽金盃，對戰紀錄也讓後輩小茲改寫為2勝4負。

小茲維瑞夫馬德里網賽奪冠。（法新社）

提姆屈居亞軍。（法新社）