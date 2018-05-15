LOL MSI》北美TL完美復仇閃電狼 Olleh：Doublelift和我回來了！

北美TL擊敗閃電狼，持續捍衛晉級希望。（取自LOL Esports flickr）

〔記者陳耀宗／綜合報導〕閃電狼狀態持續下探，他們在《英雄聯盟》MSI季中賽小組賽最後一日賽程首戰面對晉級拚勁強烈的北美TL，狼群成員不斷被TL單抓，也讓「大師兄」Doublelift凱莎慢慢發育成後期魔王，以11殺0死的恐怖成績賞給閃電狼三連敗，暫時與FNC戰績打平，如果FNC贏下越南，而TL又打敗RNG的話，雙方將在今晚進行加賽，決定誰能晉級巴黎四強賽。

賽後，TL韓籍輔助Olleh高喊：「Doublelift和我終於回來了！」他還說，還不能高興得太早，因為還有一場比賽要打。他也說，只要顧好自己的表現，其他都交給Doublelift開秀就好，儘管隊伍小組賽剛開始表現並不佳，但經過一場板凳休息後，他的表現將會持續變好。

本場閃電狼依舊首搶特朗德，TL隨即鎖下古拉格斯與凱莎，中路則是斯溫與馬爾札哈的對決，隨即Betty再選擇寇格魔與大師兄對決，上路則是科加斯與鄂爾的大坦較勁。開局雙方都一等入野，但閃電狼成功抓到反野的Xmithie，特朗德取得首殺，又成功奪下對方第二次藍，讓對方野區提早爆炸，但Pobelter馬爾札哈也支援下路協助擊殺卡瑪，稍稍扳回局勢。

閃電狼持續擴張優勢，集結四人進攻下路首塔並打出1換2，又抓到TL多人抓科加斯的時間差轉上推倒上二塔，再靠著預示者協助突破中路外塔，將視野控制打開，但閃電狼成員兩度在團戰死傷，也讓TL找到機會開吃巴龍，但閃電狼卻靠Betty寇格魔趨前兇猛輸出，以0換3反打拿下巴龍，不過斯溫再度被對方抓到，也讓巴龍成效有限。

35分鐘TL再度於中路靠著鄂爾開戰，成功抓下寇格魔與科加斯，一路打進對方高地收下兵營，再回頭穩穩吃下巴龍，打出6殺0死的凱莎趨近無敵，率領隊伍從下路二度造訪對方高地，這回「大師兄」完全不讓，在隊友的保護下瘋狂打出五殺，最終以11殺0死的恐怖表現擊敗閃電狼。

小組賽表現倒吃甘蔗的TL在擊敗閃電狼後，拿下第四勝，目前戰績與歐洲Fnatic無勝差，不過Fnatic將在下一場對上已無晉級機會的越南EVS，而TL將在本日最後一場對決RNG，究竟EVS有沒有辦法當水鬼把FNC拉下馬，或是TL靠自己實力賞給RNG一敗，都將有機會拚兩隊加賽爭取四強門票。