MLB》皮斯考提倒栽蔥美技 紅襪2轟助陣逃過橫掃（影音）

〔體育中心／綜合報導〕近期經歷母喪的奧克蘭運動家外野手皮斯考提（Stephen Piscotty），昨回到球場拚戰就轟出大號陽春砲，今天上場又有好表現，6下倒栽蔥跌進觀眾席，美技接殺紅襪「核彈頭」貝茲（Mookie Betts）的界外飛球，獲得滿堂彩，可惜最終運動家以4：6吞敗，未能在系列戰橫掃紅襪。

皮斯考提美技接殺紅襪貝茲的界外飛球，與隊友擊掌慶助。（USA TODAY Sports）

相較起昨天比賽的驚天一轟，皮斯考提今天的打擊繳了白卷，4打數沒有安打出現，還吞下2K。不過6局下運動家2：6落後，2出局後他在行進間接殺貝茲的界外飛球，剎車不及倒栽蔥跌入觀眾席，引發球迷驚呼，不過球還是牢牢抓在他的手套中，經電視輔助判決後，確定是一次漂亮的美技接殺。

皮斯考提倒栽蔥跌進觀眾席，美技接殺紅襪貝茲的界外飛球。（USA TODAY Sports）

皮斯考提倒栽蔥跌進觀眾席，接殺紅襪貝茲的界外飛球後，高舉手套證明自己將球牢牢接住。（USA TODAY Sports）

此役紅襪塞揚強投塞爾（Chris Sale）前4局投完僅被敲出1支安打，雖然在5局上挨轟2分砲，不過仍飆出9K，加上隊友馬丁尼茲（J.D. Martinez）、柏格茲（Xander Bogaerts）開轟力挺，助塞爾拿下勝投，最終以6：4擊敗運動家，逃過被橫掃的命運。

塞爾飆出9K，加上隊友兩轟助陣，順利收下本季第四勝。（美聯社）