MLB》無敵鐵肚功？ 柯隆被164公里強襲球打中仍沒事（影音）

〔體育中心／綜合報導〕本月24日就要邁入45歲的遊騎兵老投手柯隆（Bartolo Colon），今天先發對水手主投7.2局無失分，幫助球隊以5：1獲勝。柯隆在比賽中被一顆102英哩（約164.1公里）的強襲球打中肚子，但他仍傳一壘完成刺殺。

此戰4局下，柯隆投出一顆86.1英哩的速球，被水手打者席古拉（Jean Segura）敲出投手前強襲球，這球速度有102英哩，柯隆來不及用手套擋，他的「肚子」直接擋下這顆球，柯隆立即撿起來傳一壘完成刺殺。

球隊防護員立即上前觀察，而當時在場邊接受訪問的遊騎兵總教練班尼斯特（Jeff Banister），也趕緊衝出來。不過，柯隆仍笑著跟防護員說沒事，這個半局還讓對手三上三下。

柯隆最後用了96球吃下7.2局才退場，沒有失掉任何分數，拿到本季第2勝。賽後柯隆笑說，「這球打向我的側邊，但我有大肚子，所以我能應付。」

水手總教頭瑟維斯（Scott Servais）也對柯隆相當佩服，「你看他能把球投到內、外角，偶爾還有91、92英哩的速球，這就是投球的藝術。這不只是控球，還有球路的尾勁。」

「我想投完第8局，但這決定權不在我。」柯隆表示，「總教練做這決定，一切都是對的。」

柯隆被強襲球打中肚子。（美聯社）

柯隆。（法新社）