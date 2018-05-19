MLB》貝茲14轟飛越綠色怪物 金鶯克紅襪終止客場13連敗（影音）

〔體育中心／綜合報導〕金鶯今作客紅襪投打俱佳，馬查多（Manny Machado）和瓊斯（Adam Jones）連線貢獻5安4打點，柯布（Alex Cobb）繳6.1局優質先發，紅襪雖有貝茲（Mookie Betts）本季第14轟助陣，但先發崩盤以4：7不敵金鶯，開季5敗的柯布終於拿到轉隊首勝，金鶯也終止客場13連敗。

紅襪先發波梅蘭茲（Drew Pomeranz）今表現不佳，開賽2保送被金鶯率先破蛋，4局上被金鶯猛打8人次狂丟4分，投完4局就被換下場，比賽後半金鶯延續攻勢再添2分，二棒瓊斯單場2安跑回2分，三棒馬查多演出3安猛打賞，兩棒連線貢獻4分打點。

開季先發6場苦吞0勝5敗的柯布，一局下被紅襪開路先鋒貝茲敲出二壘安，3局下再被貝茲扛出飛越綠色怪物的大號陽春彈，5局下連挨3安續丟2分，隨後回穩未再掉分，此役用93球投6.1局送出3K，被敲10安責失3分，獲打線力挺終於摘下轉隊首勝。

紅襪貝茲今天單場5支3，演出猛打賞貢獻2分打點，3局下炸裂終止連52打數未開轟乾旱期，個人本季第14轟出爐，與金鶯馬查多並列聯盟全壘打王。

貝茲本季第14轟飛越綠色怪物。（USA TODAY Sports）

馬查多單場3安猛打賞。（美聯社）

柯布6.1局優質先發摘下轉隊首勝。（法新社）